На Україну насувається похолодання: прогноз погоди на 13 червня

В Україну наближається короткочасне похолодання — у деяких регіонах температура знизиться до +10...+12°C.13 червня найпрохолодніше буде на півночі країни, а також у Києві, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій і Полтавській областях. Там очікується лише +12...+16°C, а місцями — +10...+12°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. У столиці прогнозується близько +16°C, але вже наступного дня температури знову підвищаться.

Читайте також: Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на 5 червня

За прогнозом Наталки Діденко, вже на вихідних в Україні встановиться комфортна літня погода: +20...+26°C у денний час.

Сьогодні ж у більшості регіонів можливі короткочасні літні дощі. На країну впливатиме ще одна хвиля прохолодного повітря, що надходить із півночі.

Раніше ми розповідали, коли в Україні поменшає дощів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!