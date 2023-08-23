На війні загинув депутат Київради Сергій Ільницький, який служив у 28-й бригаді (фото)

32 серпня стало відомо про ще одну втрату на фронті – у бою на Донбасі загинув депутат Київради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький на псевдо "Сокіл". Він служив у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Як повідомили у пресслужбі партії, Сергій Ільницький воював з 2014 року. Він загинув під Курдюмівкою у Донецькій області.

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Біографія Сергія Ільницького

Народився 20 травня 1970 року в м. Києві.

Був помічником народного депутата Верховної Ради 8 скликання від партії “Правий сектор" Дмитра Яроша.

2019 року балотувався до Верховної Ради України від партії “Голос" за 82 номером у виборчому списку, однак до парламенту не потрапив.

2023 року призначений заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник.

Цього ж року у квітні Сергій Ільницький став депутатом Київради.

Як повідомили у партії, прощання з Сергієм Ільницьким відбудеться в Києві.

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