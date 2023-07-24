На Закарпатті обвалився міст разом з автівками через річку Тересву (фото)

У Закарпатській області на дорозі Н-09 обвалився міст через річку Тересва.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, під час руху автівок провалилась секція мосту, на якій у той час перебували два автомобілі.

"На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва. Це сталось на дорозі Н -09 Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Там під час руху автівок провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто", – написав Глагола у своєму Телеграм-каналі та опублікував фото з місця трагедії.

Відео дня

Віталій Глагола додав, що під час обвалу мосту звалилися легковик Skoda на польскій реєстрації та вантажівка.

"У легковику було 5 людей. 1 жінка у важкому стані. Загалом 3 потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм", – додав він.

Додамо, що міст тривалий час вважався аварійним. Його мали відремонтувати ще у 2021 році за програмою Президента "Велике будівництво". Цей міст стратегічний, оскільки має виходи до кордону з чотирма країнами ЄС.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!