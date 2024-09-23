На Запорізькому напрямку Повітряні сили з JDAM знищили пункт зв’язку окупантів: відео атаки

Українські захисники продовжують успішно знищувати російських окупантів. Зокрема, у селищі Василівка Запорізької області авіація ЗСУ завдала удару керованою бомбою JDAM по КСП та пункту звʼязку окупантів.

Про це свідчить нове відео, оприлюднене Telegram-каналом "Соняшник". Як видно на кадрах, авіація 831-ї бригади тактичної авіації завдала точного удару коригованими бомбами JDAM по місцю дислокації російських військ у Василівському районі Запорізької області.

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За даними розвідки, удар припав по командно-спостережному пункту окупантів, де також базувалися зв’язківці.

Зазначається, що російські війська використовували цей об’єкт як базу для проведення диверсійних та розвідувальних дій на Донецькому напрямку. Тиждень тому їх помітили під час обстрілів околиць окупованого Бахмута.

Удар по КСП російської армії. Джерело: Скриншот з відео

Використання високоточних боєприпасів JDAM дозволило українським авіаторам знищити ворожі цілі з максимальною ефективністю, мінімізувавши ризики для цивільного населення.

Цей успішний удар є черговим доказом того, що ЗСУ мають значні успіхи на фронті і продовжують завдавати відчутних втрат російській армії.

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Також ми повідомляли, що HIMARS вдарив по розташуванню окупантів на Донеччині. Відео можна побачити за цим посиланням.

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