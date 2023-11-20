'Починається з кашлю': у США поширюється потенційно смертельна таємнича хвороба собак

У кількох штатах Америки почали фіксувати загадкову та потенційно смертельну респіраторна хвороба у собак. Інфекція вже вбила десятки собак.

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Як повідомляє TODAY, у собак спочатку з'являється кашель, що триває кілька тижнів. Він не піддається лікуванню антибіотиками й згодом переростає у пневмонію.

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Доктор Ліндсі Ганзер, ветеринар і генеральний директор North Springs Veterinary Referral Центр в Колорадо-Спрінгс, розповів, що з середини жовтня до її лікарні потрапило близько 30 собак із цим захворюванням. Випадки захворювання не сповільнюються – на день до них звертаються кілька власників собак, що потребують госпіталізації. У собак діагностують респіраторний дистрес із пневмонією.

Доктор Курт Вільямс, директор лабораторії ветеринарної діагностики Орегона, який досліджував хворобу протягом останніх півтора місяця, розповів, що власникам собак рекомендовано обмежити спілкування на вулиці з іншими тваринами. Він порадив й вакцинацію проти респіраторних захворювань.

Симптоми таємничої собачої хвороби

Кашель, який не проходить сам по собі приблизно через тиждень

Чхання

Виділення з носа або очей

Млявість

Утруднене дихання

Сині або фіолетові ясна (через недостатню кількість кисню)

Департамент сільського господарства штату Орегон повідомив, нині було зафіксовано понад 200 звернень власників щодо подібних симптомів у собак. Фахівці вважають, що собаки, швидше за все, заражаються інфекцією, перебуваючи в тісному контакті з багатьма іншими собаками.

Керівниця служби невідкладної допомоги у ветеринарній лікарні Університету штату Колорадо Джеймса Л. Восса Аманда Кавана зауважила, що однією з найбільших проблем цієї таємничої хвороби є визначення того, чи насправді пес має це "таємниче захворювання", чи у нього звичайний кашель через застуду.

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Міністерство сільського господарства штату Орегон зазначило, що хвороба може прогресувати трьома способами: від легкого до помірного кашлю протягом шести-восьми тижнів або довше, коли хвороба не реагує на антибіотики, або реагує незначно; хронічна пневмонія, яка не реагує на антибіотики; або важка пневмонія, яка "часто призводить до поганих результатів уже через 24-36 годин".

Американська ветеринарна медична асоціація повідомила, що причина захворювання поки невідома.

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