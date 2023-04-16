"Над усією нашої країною зійде сонце": Зеленський у Києво-Печерській Лаврі привітав українців з Великоднем (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Великоднем. Він записав звернення до народу на території Києво-Печерської Лаври, яка вийшла з підпорядкування Московського патріархату. Зеленський зазначив, що українці бʼються проти темних сил.

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"Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень", – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський нагадав, що минулого року українці молилися, щоб Україна вистояла, а сьогодні – щоб Україна перемогла.

Відео дня

"Це наш світанок. Відродження. Це розсвіт незалежної України. Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога. Перемога добра, правди, життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо переїв на Пасху.

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