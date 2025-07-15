Надбавки до пенсії після 70 років: скільки можна отримати

Окремі українці можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Це стосується осіб, які досягли встановленого вікового порогу.

Зокрема, надбавки починають нараховувати з моменту досягнення 70-річного віку. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Важливий нюанс – це те, що нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів", – зазначили у фонді.

Окрім віку, є ще одна умова для отримання доплати. Її можуть отримати українці, пенсія яких не перевищує 10340,35 гривні.

Тож, пенсіонери віком від 70 до 75 років мають право на компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень.

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Які надбавки доступні пенсіонерам старше за 75 років

Пенсіонери віком від 75 до 80 років отримують доплату до пенсії в сумі 456 гривень, а українцям, які досягли 80 років, передбачена надбавка до 570 гривень.

Варто зазначити, що до пенсії додається лише одна компенсаційна виплата. Тобто, кілька доплат для різних вікових груп не нараховуються одночасно.

Це означає, що якщо особа отримувала 300 гривень після досягнення 70 років, то після 75 років вона отримає 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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