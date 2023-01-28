Надяг підбори, щоб здаватися вищим: з'явилося фото путіна на зустрічі зі студентами

Днями російським диктатор владімір путін провів зустріч зі студентами московського державного університету імені Ломоносова. Офіційні росЗМІ повідомили, що він оглянув новий корпус та ознайомився із планами розвитку наукового кластера на Воробйових горах.

Видання Sky News звернуло увагу, що під час фотосесії російський диктатор був взутий у черевики з масивним каблуком, щоб здаватися вищим (зріст путіна складає 170 см).

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Відео дня

"російський президент — це людина, яка, як відомо, сильно піклується про свій суспільний імідж.Від гри в хокей і позування за кермом військової техніки до катання на конях і риболовлі з оголеними грудьми, володимир путін наполегливо працював, щоб виховати в собі сприйняття себе як жорсткого лідера. І в країні, в якій мужність, очевидно, є дуже цінною рисою, останні фотографії президента, мабуть, мали б здивувати", – зауважує ЗМІ.

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Журналісти припустили, що путін "прагнув уникнути виділення своєї фігури у 170 см у порівнянні з молодими чоловіками та жінками, біля яких він стояв".

Користувачі соцмереж також підмітили, що для спільного фото студенті біля путіна розмістили так, аби нижчі на зріст знаходилися поруч біля нього, а вищі - по краях. Таким чином він теж здається вищим, ніж є.

Нагадаємо, на Гелловін у Києві в столичному павільйоні ВДНГ встановили інсталяцію з чучелом путіна у вигляді монстра – його помістили його у клітку, попередньо звязавши ноги.

Також путіна висміяли в Чехії, де його портрет в чорному мішку розмістили на банері будівлі чеського МВД.

Раніше українці познущалися над путіним, коли привітали з 70-річчям, побажавши йому смерті.

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