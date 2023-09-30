Нальот на унітазі: як його позбутися за допомогою народних методів

Потрібно правильно доглядати за сантехнікою, аби вона довше прослужила. Зокрема, варто звертати увагу на догляд.

Про це повідомили в Pixel. І хоча на ринку існують спеціальні миючі засоби, варто відзначити, що вони не завжди є надто ефективними і, крім того, можуть бути виправдано витратними. Однак, якщо ваша мета – отримати блискучо чистий унітаз, то ви можете скористатися один із перевірених і ефективних способів.

Читайте також: Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

Есенція оцту:

Цей метод перевершує звичайний оцет за концентрацією кислоти і вважається неймовірно потужним засобом для очищення. Щоб використати його, розподіліть есенцію по поверхні унітазу та надішліть невелику кількість у злив. Після двадцятих хвилин можна легко змити засіб, і ваш унітаз заблищить чистотою.

Перекис із нашатирним спиртом:

Цей метод ідеально підійде, якщо сантехніка не чистилася тривалий час і вкрита великою кількістю засохлих плям і нальоту. Змішайте 50 мл нашатирного спирту з двома літрами води та подвійною кількістю перекису водню. Розподіліть цей розчин по поверхні сантехніки та залиште на дві години. Після цього швидко протріть поверхню та змийте. Цей засіб навіть справиться з давнім нальотом, залишивши вашу сантехніку блискучою.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!