Податкова соціальна пільга у 2025 році: який розмір очікується

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для осіб, які зберігають працездатність, складе 3 028 гривень. Від цього показника залежить розмір податкової соціальної пільги, що дорівнює 50% зазначеного мінімуму.

Податкова соціальна пільга (ПСП) – це сума, яка зменшує базу оподаткування доходів працівника при обчисленні податку на доходи фізичних осіб, інформує UAportla із посиланням на Liga Zakon.

Це зменшує базу оподаткування для обчислення ПДФО, а отже, і розмір самого податку.

Основні аспекти, які слід знати:

ПСП діє виключно на доходи у формі заробітної плати, включаючи лікарняні, прирівняні до заробітної плати.

Пільга не застосовується до доходів, отриманих за цивільно-правовими договорами чи інших видів доходів.

При обчисленні військового збору ПСП не враховується.

Читайте також: У деяких сферах в Україні відбулося різке зростання зарплат: кому майже вдвічі підняли оклади

Яким буде розмір податкової соціальної пільги у 2025 році

У 2025 році податкова соціальна пільга становитиме 1 514 гривень, що відповідає половині прожиткового мінімуму, визначеного законом на початок року.

Варто зауважити, що для окремих категорій працівників передбачені збільшені розміри ПСП, які можуть досягати 100%, 150% або навіть 200%.

Максимальний дохід, що дозволяє застосування ПСП:

Податкова соціальна пільга надається лише за умови, що дохід не перевищує встановленої межі. Цей граничний показник обчислюється як прожитковий мінімум, помножений на коефіцієнт 1,4, із подальшим округленням до найближчих 10 гривень. У 2025 році ця межа складе 4 240 гривень:

3 028 гривень × 1,4 = 4 240 гривень.

Через низький рівень граничного доходу більшість працівників не матимуть можливості скористатися ПСП, оскільки їхні заробітні плати зазвичай перевищують цей показник. До прикладу, якщо зарплата становить 8 000 гривень або більше, пільга вже не діє.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що норми призначення субсидій оновились.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!