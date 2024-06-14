Народна депутатка попереджає, що економічне бронювання від мобілізації може розколоти суспільство

Верховна Рада готується розглядати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Однак дехто з народних депутатів вважає, що такі зміни розколють українське суспільство і призведуть до дисбалансу робочої сили.

Зокрема, так вважає членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз. Про це вона сказала агентству "Інтерфакс-Україна".

"Принцип "бідні воюють – багаті відкуповуються" є не лише хибним і несправедливим, а й таким, що призведе до критичного дисбалансу робочої сили в деяких галузях і тотальної недовіри владі", – наголосила вона.

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Законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", зареєстровано у Верховній Раді 11 червня. Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести нове положення до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За пропозицією, фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання за умови, якщо обсяг доходу фізичної особи-підприємця протягом календарного місяця становить не менш як трикратний розмір збору за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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