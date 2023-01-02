NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі (фото)

Знімок нетипових відкладень у марсіанських кратерах зробив апарат HIRISE космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter.

Університет Арізони в Тусоні управляє HiRISE, який був побудований компанією Ball Aerospace & Technologies Corp. в Боулдері, штат Колорадо. Лабораторія реактивного руху NASA, підрозділ Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, Каліфорнія, керує проєкт Mars Reconnaissance Orbiter для Управління наукових місій NASA у Вашингтоні.

Як пише NASA, світлина зроблена 23 жовтня 2022 року. На ній показані північні рівнини Arabia Terra та кратери, які містять цікаві відкладення таємничих форм і розподілу. Мапа показана у масштабі 50 сантиметрів на піксель, північ вгорі.

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Наприклад, відкладення знаходяться лише в кратерах діаметром понад 600 метрів і відсутні в кратерах розміром 450 метрів і менше. Поклади розташовані на південній стороні кратерів, але не на півночі (хоча виріз показує кратер, який також має вітрові відкладення на півночі). Поклади мають горизонтальні шари, які можуть бути шарами або терасами. Відкладення також мають радіальну смугастість, утворену невеликими яскравими хребтами.

Вчені підозрюють, що ці особливості утворилися в результаті сублімації матеріалу, багатого льодом. Тераси можуть представляти різні епохи сублімації. Можливо, більші кратери проникли до рівня ґрунтових вод на глибині від 45 до 60 метрів і були затоплені після утворення.

Нагадаємо, раніше вчені виявили докази існування стародавнього океану на Марсі, який розташовувався у північній частині планети.

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