NASA помітили 2 гігантські астероїди, які наближаються до Землі: чим це загрожує

Вчені зафіксували одразу два величезні астероїди, що рухаються у бік Землі. Перше космічне тіло наблизилось на мінімальну відстань до нашої планети 7 березня, а другий астероїд наблизиться до Землі 8 березня. У Лабораторії реактивного руху NASA повідомили, чи є загроза для землян.

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За даними вчених, космічне тіло 535844 (2015 BY 310), що пролетіло 7 березня, має розмір 143 метри. Відстань від цього астероїда до Землі в момент зближення становила близько 4,04 млн кілометрів, а швидкість – 27 720 км на годину.

Цей астероїд дуже великий, в NASA його кваліфікували як потенційно небезпечний об'єкт, хоча він і пройшов на безпечній відстані від нашої планети.

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8 березня очікується проходження ще одного космічного об'єкта, що має назву 2023 QW, його розмір якого становить 155 метрів. Цей астероїд пройде на відстані 2,3 млн кілометрів.

Небезпечними астероїдами вважаються ті, що мають розмір понад 150 метрів та наближаються до Землі ближче ніж 7,4 млн кілометрів

Другий астероїд також належить до категорії "потенційно небезпечних", і вчені відстежують його траєкторію. Зараз дані показують, що він пройде на безпечній відстані від Землі.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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