Настя Каменських втратила голос і скасувала концерти через новоутворення: подробиці

Українська співачка Настя Каменських (творчий псевдонім NK) ризикує назавжди втратити голос. Їй довелося терміново скасовувати усі заплановані концерти.

У своєму Інстаграмі співачка повідомила, що у неї виявили новоутворення на голосових зв'язках й тепер вона потребує термінового лікування. Каменських записала відеозвернення, в якому пояснила, що сталося.

"Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв‘язках, яке наразі не дозволяє моїм звязкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди", – сказала вона.

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Співачка зауважила, що лікарі порадили їй терміново лікуватися. І якщо вона дотримуватиметься "усіх рекомендацій та рекомендованого режиму", то її "голос і робота звязок прийдуть в норму вже за декілька тижнів".

Своїм фанатам Каменських пояснила, що придбані на її концерти квитки будуть дійсними, але вже в інші дати.

"Вимушена перенести перші п’ять концертів, що мали відбутись з 28 березня по 2 квітня… Тому я дуже чекаю на вас на концертах, щоб порадувати якісним живим звуком! Всі квитки залишаються дійсними!", – підсумувала співачка.

Довідково: Настя Каменських – українська співачка, яка виступає під псевдонімом NK з 2017 року. Популярність здобула у дуеті з Олексієм Потапенком (Потап), виступаючи з ним з 2006 по 2017 рік.

Раніше Каменських називала причину, заради якої може залишити кар'єру співачки.

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