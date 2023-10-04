Нацгвардійці ефектно знищили спостережний пост окупантів (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників та техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці Нацгвардії знищили спостережний пункт російських окупантів.

Також захисники України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром". Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко в Telegram.

"Крок за кроком знищуємо вогневі засоби та "очі" противника. Підрозділом аеророзвідки 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України знищений спостережний пост окупантів, оснащений комплексом дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як нацгвардійці виявили спостережний пункт окупантів та завдали удару безпілотником. На наступних кадрах видно вибух, який знищив спостережний комплекс "Муром".

Точний час та місце знищення пункту окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Херсонській області було ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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