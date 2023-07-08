Натуральний розчин одразу вбиває бур'яни: садівники поділились дієвим рецептом

Боротьба з бур’янами є однією з найбільших проблем садівників. Люди часто вдаються до хімікатів, намагаючись видалити надокучливі рослини.

Однак засоби для знищення бур’янів або гербіциди можуть бути небезпечними для деяких диких тварин і навколишнього середовища. Натомість садівники можуть використовувати природні методи, які знищать бур’яни, повідомляє Express.co.uk.

Експерти пропонують використовувати кухонну або кам’яну сіль, оскільки вони легкодоступні та їх можна знайти в більшості домів. Слід уникати спеціальних солей або солей з добавками, такими як йод.

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Перед використанням цього методу садівники повинні переконатися, що вони вибрали сухий день. Будь-яка вода може зменшити ефективність обробки бур'янів.

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Сіль є неселективним гербіцидом, що означає, що він "вбиває будь-яку рослину, з якою контактує". Це означає, що садівники повинні переконатися, що вони націлені лише на бур’яни.

Сіль фактично "зневоднює" бур’яни, що згодом їх вбиває. Надлишок солі також перешкоджає здатності рослин поглинати необхідні поживні речовини, такі як калій і азот.

Змішайте сіль з теплою водою в пропорції одна частина солі на чотири частини води. Добре перемішайте, поки сіль не розчиниться.

Ви також можете зробити сильніший розчин, збільшивши концентрацію солі, але майте на увазі, що це може бути більш шкідливим для ґрунту. Безпосередньо розпиліть сольовий розчин на листя та стебла бур’янів, які ви хочете знищити.

Слідкуйте за обробленою ділянкою та повторно нанесіть сольовий розчин на будь-які вцілілі бур’яни через тиждень-два. Після того, як бур’яни загинуть, промийте ґрунт простою водою, щоб видалити надлишки солі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

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