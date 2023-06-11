Призначення соціальної допомоги на дітей планують передати Пенсійному Фонду

На сьогодні органи соціального захисту населення зайняті виконавчою роботою, зокрема нарахуванням і виплатою соціальних допомог. Однак, через активні бойові дії та окупацію деяких територій України, управління соціальним захистом належних районів не може забезпечити нарахування соціальних виплат сім'ям. Це стається через децентралізований механізм нарахування і виплат, який не дозволяє передавати документи з одного району до іншого для адміністрування.

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Пенсійний фонд України має розгалужену мережу територіальних управлінь у системі соціального захисту населення та діє за принципом екстериторіального призначення та нарахування пенсій, субсидій та страхових виплат. Це означає, що незалежно від місця перебування особи, зокрема в умовах воєнного стану, вона має право отримувати соціальні виплати.

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З метою оптимізації процесу призначення соціальної допомоги, заплановано передати ці функції до Пенсійного фонду України (ПФУ). Законопроект №9318, зареєстрований 23 травня 2023 року в Верховній Раді України (ВРУ), передбачає цей крок.

Згідно з авторами законопроекту, органи ПФУ отримають право призначати різні соціальні виплати, зокрема:

допомогу у зв'язку з вагітністю або пологами;

допомогу при народженні дитини;

допомогу при усиновленні дитини;

допомогу на дітей, які перебувають під опікою або піклуванням;

допомогу на дітей одиноким батькам;

соціальну допомогу на утримання дитини у родині патронатного вихователя;

оплату послуг патронату за дитиною, соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, зокрема дітей з інвалідністю;

допомогу батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках;

сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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