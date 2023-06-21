Названі симптоми та причини появи алергії на сонце

Алергія на сонце – це не те саме, що сонячний опік. В неї є певні ознаки та причини появи. Як розпізнати алергію на сонце та полегшити свій стан підкаже UaPortal.

Симптоми алергії на сонце:

– Почервоніння, як при сонячних опіках.

– Свербіння та больові відчуття на шкірі.

– Поява маленьких горбків на шкірі.

– Підшкірні крововиливи.

– Поява "кропив'янки".

Час прояви симптомів варіюється від кількох хвилин до декількох годин під час перебування на сонці.

Лікування алергії на сонце та причини появи

Основними причинами алергії на сонце є дефіцит вітамінів, зниження імунітету, патології в роботі організму, прийом гормональних препаратів, застосування антибіотиків, гормональний збій, вагітність.

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Щоб підібрати лікування саме для вашого випадку, зверніться до лікаря-дерматолога. Але у більшості випадків достатньо просто не виходити на сонце кілька днів.

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Також добре допомагає профілактика: якщо у вас схильність до алергії на сонце, використовуйте спеціальну ультрафіолетову лампу, яка світитиме на ті частини вашого тіла, які потрапляють під сонце. Процедуру варто повторювати кілька разів на тиждень протягом декількох тижнів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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