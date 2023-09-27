Названо 3 види шкідливого чаю, який чомусь вважають корисним

За останні роки чай став популярною альтернативою каві для багатьох. Проте, не всі види чаю є безпечними для здоров'я, і медики закликають до обережного споживання трьох з них.

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Хоча чай може бути корисним для здоров'я, важливо пам'ятати про міру і не зловживати зазначеними видами чаю, щоб уникнути негативних наслідків для організму, пише видання Today.

Зелений чай: Зелений чай славиться своїми антибактеріальними та сечогінними властивостями. Однак зловживання цим напоєм може призвести до загибелі не тільки шкідливих, а й корисних бактерій в організмі. Необхідно пам'ятати, що зелений чай не можна пити у великих кількостях, як воду, оскільки це може призвести до негативних наслідків, таких як проблеми з печінкою та нирками. Пуер: Цей чай є постферментованим і виготовляється за специфічною технологією. Таніни, що містяться у чайних листках, призводять до гіркоти смаку чаю. Ці речовини можуть подразнювати шлунок і викликати неприємні симптоми, такі як біль у животі та нудота. Це може відбутися незалежно від кількості випитого чаю. Каркаде: Деякі вважають, що каркаде – це надзвичайно корисний чай, подібний до компоту. Однак важко назвати його безпечним для зубів. Дослідники з'ясували, що кислі напої, включаючи каркаде, можуть негативно впливати на стан зубної емалі. У дослідах каркаде виявився на першому місці за шкідливістю для емалі, обійшовши різні види алкоголю, енергетичних напоїв та газованої води.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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