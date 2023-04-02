Названо сім найгірших пар за знаком зодіаку: їхні стосунки – приречені

Багато хто мріє знайти другу половинку та побудувати гармонійні стосунки, але буває так, що всі бажання та плани розбиваються. За словами астрологів, уникнути деяких розчарувань можна, якщо звернути увагу на знаки зодіакального кола.

Так є пари, які вважаються несумісними. І хоча зірки вказують, що стосунки приречені на провал, партнери можуть дещо виправити ситуацію, якщо попрацюють і навчаться шукати компроміси.

Телець та Стрілець

Тельці відомі своєю практичністю та приземленістю, а Стрільці заповзятливі та волелюбні. Це може призвести до конфліктів через спосіб життя та цінності. Тельцям здаватиметься, що Стрільці не сприймають стосунки всерйоз.

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Близнюки та Скорпіон

Близнюки дуже товариські та відкрито говорять на будь-які теми, Скорпіони – закриті, недовірливі та не люблять галасливих компаній. Головною проблемою стане те, що Скорпіони підозрюватимуть Близнюків у всіх гріхах, а ті втомляться виправдовуватися.

Рак та Водолій

Раки відомі своєю чутливістю та емоційністю, а Водолії незалежні та нестандартні. Це призведе до конфліктів: Раки будуть скаржатися, що Водолії не підтримують їх, а ті навіть не зрозуміють, у чому проблеми. Вони мають різні погляди на світ.

Лев та Діва

Леви дуже впевнені та товариські люди, які мають сильний характер і ніколи не здаються. Діви вперті, але стримані. Левам здаватиметься, що Діви їх не цінують, постійно шукаючи приводи для претензій, а Діви їх вважатимуть марнославними та зарозумілими.

Телець та Овен

Обидва уродженці зодіакального кола дуже вперті – якщо почнеться суперечка, ніхто не поступиться. Крім того, Тельці схильні квапити події: вони можуть заговорити про весілля вже за кілька тижнів після знайомства, що дратуватиме Овнів. Бурхливих сварок цій парі не уникнути.

Близнюки та Козеріг

Стосунки цієї пари можуть стати справжньою катастрофою. Близнюки дуже балакучі, часто безвідповідальні і забувають те, про що говорили ще вчора. Козероги обожнюють тишу, багато працюють і планують кожен крок у своєму житті. Їхні стосунки, як правило, короткострокові, оскільки обидва партнери розуміють, що у них різні погляди та шляхи.

Діви та Терези

Діви зазвичай критично ставляться до Терезів, через що ті перестають вірити в себе. Діви мучать Терезів постійними претензіями і вказують на найменші промахи. Це швидко перетворює спільне життя на важке випробування. Терези розуміють, що у них немає сил продовжувати стосунки далі, і йдуть першими.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.