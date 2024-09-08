Названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні

Сьогодні більшість українських водіїв обирають автомобілі на вторинному ринку, де завжди можна знайти вигідні пропозиції. Але що робити, якщо бюджет обмежений?

Експерти запевняють, що навіть з 300 000 гривень можливо знайти надійний автомобіль, який не вимагатиме значних витрат на обслуговування. Існує п’ять таких моделей, які варто розглянути. Про це пише "Твоя Машина".

Kia Rio

Ця модель має велику популярність в Україні завдяки своїм надійним двигунам і міцній підвісці. За суму в 300 000 гривень можна знайти автомобіль 2011 – 2012 років випуску у відмінному стані.

Mazda 3

Ця модель не лише відрізняється міцністю та надійністю, але й має привабливий вигляд. В межах зазначеного бюджету можна придбати автомобіль 2008 – 2009 років випуску.

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Ford Mondeo

Щоб знайти цей надійний і простий в обслуговуванні автомобіль у хорошому стані за 300 000 гривень, потрібно буде потрудитися. Швидше за все, це буде модель 2007 – 2008 років випуску з механічною КПП і пробігом близько 200 тисяч кілометрів.

Citroen C4

Автомобілі цієї моделі 2008 – 2010 років випуску мають хорошу комплектацію та надійні мотори для свого віку. За 300 000 гривень можна знайти таку автівку у задовільному стані.

Skoda Fabia

Колись ця модель була дуже популярною, і навіть сьогодні вона демонструє відмінні характеристики. За суму в 300 000 гривень можна знайти варіант 2009-2010 років із відмінною комплектацією, який обладнаний надійним 1,4-літровим двигуном та механічною КПП.

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