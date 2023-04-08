Названо три найбільш мстиві знаки зодіаку: вони не прощають образ

Якщо ви заздалегідь знаєте, які знаки зодіаку є найбільш злопам'ятними та мстивими, то маєте шанс уникнути неприємностей у разі конфліктних ситуацій. За словами астрологів, краще не сваритися зі Скорпіонами, Раками та Тельцями.

Уродженці цих знаків упевнені, що помста – це страва, яку слід подавати холодною. Вони можуть чекати моменту тижня, місяці і навіть роки, аби вдарити якомога болючіше.

Скорпіон

Уродженці цього знаку пристрасні, мстиві та запальні. Вони не пробачать нікому образ, навіть якщо йдеться про випадковість чи жарт. Скорпіони відразу ж розривають стосунки з тими, хто зачепив їхні почуття, і не бажають вислуховувати пояснень. Про "другий шанс" навіть мови йти не може. Крім того, уродженці знаку здатні на будь-які підлості аби помститися.

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Рак

Раки здаються привітними і доброзичливими, але до тих пір, поки їх не скривдять. Якщо хтось наважиться їх образити чи порушити спокій близьких, гніву та помсти не уникнути. Уродженці знаку не заспокояться, доки не будуть впевнені, що кривдник відповів за все сповна.

Телець

Тільці мстять кривдникам холоднокровно, ретельно продумавши кожен крок своїх дій. Вони можуть довго чекати на момент і навіть приховувати свої справжні наміри за маскою. Уродженці знаку здатні на погані вчинки, про які зовсім не шкодуватимуть. З ними треба бути обережнішими і по можливості уникати конфліктів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.