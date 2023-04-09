Названо три знаки зодіаку, які терпіти не можуть критики: розірвуть стосунки через дрібницю

Серед усіх уродженців зодіакального кола є три, які терпіти не можуть критики – не важливо, чи необґрунтована вона, чи конструктивна. Осуд їх дій може стати приводом для конфліктів, ворожнечі і навіть розриву стосунків.

За словами астрологів, найбільше ображаються на критику Леви, Діви та Овни. Ось у чому причина!

Лев

Марнославні, зарозумілі, самовпевнені Леви хочуть, щоб всі ними захоплювалися. Навіть найменша критика на їх адресу сприймається як виклик. Уродженці знаку можуть ображатися, як діти, навіть якщо це зовсім не варте. Щоб порозумітися з ними, іноді дуже потрібно постаратися.

Діва

Діви люблять критикувати весь світ, адже самі є справжніми перфекціоністами, але терпіти зауваження на свою адресу їм не під силу. Уродженці знаку твердо впевнені, що тільки вони знають, як діяти правильно. Якщо друга половинка буде часто дорікати їм у чомусь, це швидко призведе до повного розриву стосунків.

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Овен

Овни настільки уразливі, що не терплять навіть порад, не кажучи вже про критику. Всі зауваження на свою адресу вони сприймають у багнети. Уродженці знаку досить вороже налаштовані до світу і вважають, що їм бажають зла. У розмові з ними слід ретельно підбирати слова.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.