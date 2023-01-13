Не робіть це з орхідеями: що заборонено при вирощуванні цієї тропічної квітки

Недосвідчені садівники роблять багато помилок під час догляду за орхідеєю. Як правильно вирощувати ці красиві квіти, щоб милуватися тривалим та рясним цвітінням, читайте далі у матеріалі.

Орхідеї дуже часто дарують у подарунок людям, далеким від навичок вирощування рослин. Щоб орхідея не засохла, важливо знати основні помилки при догляді в домашніх умовах.

Якщо ви принесли квітку з вулиці, не ставте її відразу до інших рослин. Краще потримати орхідею в іншій кімнаті і спостерігати чи не заражене воно хворобою або шкідниками.

Не ставте квітку біля опалювальних приладів або на протяг. Це спричинить гниль, грибок, пересушування коренів і втрату тургору листя і коріння. З урахуванням клімату, до якого звикли орхідеї в природних умовах проживання, рівень вологості в приміщенні повинен бути не менше 40%, а бажано 60%.

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При надмірно високій вологості також необхідна хороша вентиляція, інакше на листі можуть з'явитися плями, а коріння почне загнивати. Знижена вологість може спричинити скидання квіток і втрату тургору листя.

Не лийте воду прямо на пазухи листя. Якщо вода потрапляє в це місце, там може утворитися гнилизна, яка швидко пошириться на стовбур рослини. Якщо таке сталося, краще прикласти серветку та ретельно просушують рослину.

Не залишайте воду у піддоні під квіткою. Садівники відзначають, що для орхідеї достатньо 15-30 хвилин, щоб вона ввібрала вологу. Більш тривалий період залишення коренів у воді загрожує загниванням і відмиранням кореневої системи. Після цього часу варто повністю злити воду.

Чи не поливайте орхідею з-під крана, краще використовуйте фільтровану воду. Водопровідна вода містить багато шкідливих домішок, які можуть занапастити рослину.

Не поливайте квітку крижаною водою, краще використовувати кімнатну температуру. Квітка зазнає шоку, коріння перестане належним чином "працювати", а на листі з'являться водянисті бульбашки, які з часом луснуть і на цьому місці лист стане коричневим. Виглядає не дуже естетично. Потім на листі можуть з'явитися різноманітні грибки, хвороби.

Не використовуйте звичайну землю для посадки. Справа в тому, що для коріння орхідеї дуже важлива циркуляція, а земля не має такої повітропроникності, не даючи корінням "дихати".

З іншого боку, земля повільно просихає, отже коріння орхідеї можуть на той час загнити. Найпростіший варіант - дрібно нарубана соснова кора. Зазвичай рекомендують використовувати мох-сфагнум у співвідношенні 1:1, який довго утримує воду, до того ж має бактерицидні властивості і захистити коріння від загнивання.

Не ставте орхідею на яскраве сонце. Прямі сонячні промені призведуть до сонячних опіків на листі. Краще робіть для орхідей ранкові та вечірні сонячні ванни.

Не поливайте квітку за календарем. Справа в тому, що полив краще робити залежно від зміни вологості та температури у приміщенні.

Не варто обрізати коріння, яке стирчить із горщика. У природі фаленопсис таким чином шукають вологу і кріпляться до стовбура дерева. Обрізавши повітряне коріння втрачається здатність вбирати вологу з повітря.

Не застосовуйте невідповідні схвалення. Підживлення для орхідей відрізняється від інших рослин, уважно читайте упаковку та не перевищуйте дозування, вказане в інструкції.

Завдяки таким порадам орхідеї радуватимуть Вас довгі роки. Орхідеї своїм цвітінням подарують естетичну насолоду.

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