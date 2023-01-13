Не робіть це з орхідеями: що заборонено при вирощуванні цієї тропічної квітки
Недосвідчені садівники роблять багато помилок під час догляду за орхідеєю. Як правильно вирощувати ці красиві квіти, щоб милуватися тривалим та рясним цвітінням, читайте далі у матеріалі.
Орхідеї дуже часто дарують у подарунок людям, далеким від навичок вирощування рослин. Щоб орхідея не засохла, важливо знати основні помилки при догляді в домашніх умовах.
- Якщо ви принесли квітку з вулиці, не ставте її відразу до інших рослин. Краще потримати орхідею в іншій кімнаті і спостерігати чи не заражене воно хворобою або шкідниками.
- Не ставте квітку біля опалювальних приладів або на протяг. Це спричинить гниль, грибок, пересушування коренів і втрату тургору листя і коріння. З урахуванням клімату, до якого звикли орхідеї в природних умовах проживання, рівень вологості в приміщенні повинен бути не менше 40%, а бажано 60%.
При надмірно високій вологості також необхідна хороша вентиляція, інакше на листі можуть з'явитися плями, а коріння почне загнивати. Знижена вологість може спричинити скидання квіток і втрату тургору листя.
- Не лийте воду прямо на пазухи листя. Якщо вода потрапляє в це місце, там може утворитися гнилизна, яка швидко пошириться на стовбур рослини. Якщо таке сталося, краще прикласти серветку та ретельно просушують рослину.
- Не залишайте воду у піддоні під квіткою. Садівники відзначають, що для орхідеї достатньо 15-30 хвилин, щоб вона ввібрала вологу. Більш тривалий період залишення коренів у воді загрожує загниванням і відмиранням кореневої системи. Після цього часу варто повністю злити воду.
- Чи не поливайте орхідею з-під крана, краще використовуйте фільтровану воду. Водопровідна вода містить багато шкідливих домішок, які можуть занапастити рослину.
- Не поливайте квітку крижаною водою, краще використовувати кімнатну температуру. Квітка зазнає шоку, коріння перестане належним чином "працювати", а на листі з'являться водянисті бульбашки, які з часом луснуть і на цьому місці лист стане коричневим. Виглядає не дуже естетично. Потім на листі можуть з'явитися різноманітні грибки, хвороби.
- Не використовуйте звичайну землю для посадки. Справа в тому, що для коріння орхідеї дуже важлива циркуляція, а земля не має такої повітропроникності, не даючи корінням "дихати".
З іншого боку, земля повільно просихає, отже коріння орхідеї можуть на той час загнити. Найпростіший варіант - дрібно нарубана соснова кора. Зазвичай рекомендують використовувати мох-сфагнум у співвідношенні 1:1, який довго утримує воду, до того ж має бактерицидні властивості і захистити коріння від загнивання.
- Не ставте орхідею на яскраве сонце. Прямі сонячні промені призведуть до сонячних опіків на листі. Краще робіть для орхідей ранкові та вечірні сонячні ванни.
- Не поливайте квітку за календарем. Справа в тому, що полив краще робити залежно від зміни вологості та температури у приміщенні.
- Не варто обрізати коріння, яке стирчить із горщика. У природі фаленопсис таким чином шукають вологу і кріпляться до стовбура дерева. Обрізавши повітряне коріння втрачається здатність вбирати вологу з повітря.
- Не застосовуйте невідповідні схвалення. Підживлення для орхідей відрізняється від інших рослин, уважно читайте упаковку та не перевищуйте дозування, вказане в інструкції.
Завдяки таким порадам орхідеї радуватимуть Вас довгі роки. Орхідеї своїм цвітінням подарують естетичну насолоду.
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