Не користуйтесь готельним Wi-Fi поки не перевірите, чи увімкнена у вас ця функція

Експерта з кібербезпеки розповів, як налаштування готельного Wi-Fi може зруйнувати вашу приватність, і він закликав відпочиваючих бути особливо обережними з загальнодоступними мережами.

Адріанус Варменховен, представник NordVPN, зазначив, що хакери можуть використовувати незахищені мережі готелів, щоб отримати доступ до вашої приватної інформації, навіть якщо ви знаходитесь у номері.

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Тому, коли ви відпочиваєте і використовуєте Wi-Fi у готелі, важливо бути обережним і приділяти увагу кібербезпеці.

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По-перше, уникайте використання загальнодоступних готельних мереж Wi-Fi. Хакери можуть підключатися до таких мереж, шукати паролі та особисті дані туристів або навіть створювати фальшиві мережі з аналогічними назвами, щоб обманювати людей.

Перш ніж підключатися до будь-якої готельної мережі Wi-Fi, переконайтеся, що ви перевірили правильне ім'я і пароль на стійці реєстрації, і лише після цього підключайте свої пристрої. Також ввімкніть антивірус і брандмауер на своєму смартфоні або ноутбуці, щоб забезпечити додатковий рівень захисту. Не забудьте вимкнути автоматичне підключення Wi-Fi, щоб уникнути ненавмисного підключення до підозрілих мереж.

Крім того, зверніть увагу на телевізор у готельному номері. Хоча смарт-телевізори є зручними для перегляду відпочинкового контенту, вони також можуть становити загрозу безпеці. Хакери можуть використовувати вбудовані камери та мікрофони або крадіжку вашої особистої інформації для доступу до важливих програм. Тому роз'єднайте телевізор від мережі, закрийте камери і уникайте входу в програми, щоб забезпечити свою безпеку.

Крім того, будьте пильні щодо звичайних загроз кібербезпеці, таких як фішингові електронні листи, які можуть імітувати підтвердження бронювання або маршрутів подорожей. Перевіряйте всі повідомлення на офіційні адреси електронної пошти компаній, з якими ви спілкуєтеся, і ніколи не надсилайте конфіденційну інформацію по електронній пошті.

Звичайно, жодна з цих порад не гарантує, що ви не станете жертвою злочинів під час відпустки, але такі прості заходи допоможуть знизити ризик та забезпечити більшу безпеку під час вашої подорожі.

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