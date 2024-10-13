Не так, як люди: науковці дізналися, яким світ бачать коти

Ветеринар Хейлі Бергеланд, яка має понад 10 років досвіду роботи, поділилася цікавими фактами про те, як коти сприймають навколишній світ. Вона розповіла, що зір котів відрізняється від людського, і це знання може допомогти власникам покращити взаємодію з улюбленцями.

У своїй статті для порталу Daily Paws Бергеланд зазначила, що, на відміну від людей, коти не сприймають увесь колірний спектр. Вони чітко розрізняють синьо-фіолетові та жовто-зелені відтінки, але практично не бачать червоно-оранжеві кольори. Основні кольори, які розпізнають коти, — це відтінки жовтого, сірого та блакитного.

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Попри обмежений колірний спектр, коти залишаються чудовими мисливцями. Їхні очі пристосовані до бачення в темряві, що дозволяє їм ефективно полювати навіть при слабкому освітленні. Важливою є також здатність до виявлення найменших рухів, що робить котів надзвичайно чутливими до змін у навколишньому середовищі.

Бергеланд радить власникам враховувати особливості зору котів при виборі іграшок. За її словами, котів більше приваблює рух, аніж колір. Наприклад, лазерна указка приваблює тварин не через червоний колір, а завдяки швидкості та непередбачуваності рухів. Однак ветеринар застерігає, що така гра може залишати кішок розчарованими через неможливість "зловити" ціль.

Щоб зробити гру з кішкою цікавішою, ветеринар рекомендує використовувати іграшки, які імітують полювання, з швидкими та непередбачуваними рухами. Якщо власники хочуть обрати кольорові іграшки, варто віддавати перевагу предметам жовтого, блакитного чи зеленого кольорів — саме їх найкраще сприймають коти.

Також Бергеланд нагадує, що коти найбільш активні під час світанку та сутінків, коли їхній природний інстинкт мисливця особливо сильний. Тому не варто дивуватися, якщо улюбленець саме в цей час починає активно грати або приносить додому свій "улов".

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