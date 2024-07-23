Не у серпні: уряд визначився, коли діти підуть до школи

23 липня 2024 року Кабінет Міністрів України визначив дати початку та закінчення нового навчального року в загальноосвітніх школах. Згідно з рішенням уряду, навчальний рік розпочнеться 2 вересня 2024 року та завершиться 30 червня 2025 року.

Як йдеться у повідомленні урядового пабліка "Уряд online", обласним державним адміністраціям доручено забезпечити організацію освітнього процесу залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.

"Окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", – зауважили в уряді.

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Коли в школу 2024. Джерело: t.me/uriad24

Додамо, що у червні Міністерство освіти і науки рекомендувало вищим навчальним закладам, коледжам та училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття в теплі місяці року.

Зокрема, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у зв'язку зі складною ситуацією з електропостачанням у місті навчальний рік розпочнеться вже 19 серпня.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що перший дзвоник у його місті може пролунати 1 або 15 серпня.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробило проєкт оновленої навчальної програми "Захист України" для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Учні вивчатимуть детально предмет "Захист України".

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