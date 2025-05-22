Не всім пенсіонерам: які дві категорії українців можуть отримати доплату 590 грн

Згідно з українським пенсійним законодавством, окремі категорії громадян мають право на додаткові виплати до пенсії, а також можуть скористатися пільгою дострокового виходу на пенсію. Зокрема, таке право передбачене для осіб зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Такі норми закріплені у Законі України №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Відповідно до чинного законодавства, особам зі статусом учасника бойових дій (УБД) та людям з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, гарантовано щомісячну доплату до пенсії в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році цей прожитковий мінімум залишається на рівні 2361 гривня. Таким чином, додаткова виплата для кожного УБД становить 590 грн на місяць.

Окрім цього, згідно із законом "Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни", передбачена ще одна щомісячна цільова допомога – у розмірі 40 гривень.

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Доплата за статус УБД може нараховуватися незалежно від виду пенсійного забезпечення – її отримують як цивільні особи, так і військовослужбовці.

Пільги щодо дострокового виходу на пенсію

Закон також надає можливість раніше вийти на пенсію:

чоловіки – з 55 років за наявності не менше ніж 25 років страхового стажу;

жінки – з 50 років, якщо мають щонайменше 20 років трудового стажу.

Особливості пенсійних виплат для військовослужбовців

Відповідно до чинного законодавства, пенсіонери, які отримують військову пенсію і знову вступають на службу, не втрачають права на пенсійні виплати – вони продовжують нараховуватись протягом усього періоду повторної служби.

Після остаточного звільнення з лав Збройних сил, пенсія перераховується з урахуванням додаткової вислуги років, набраної до моменту демобілізації.

Якщо ж після такого перерахунку новий розмір пенсії виявиться меншим за той, що виплачувався до повернення на службу, особа має право отримувати попередню – більшу – суму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців перерахують пенсії одразу за кілька місяців.

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