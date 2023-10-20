Не викидайте в жодному разі: Що робити зі шкарпеткою без пари

Шкарпетки – це один із тих предметів гардеробу, які дуже легко губляться, і часто з пари залишається лише один окремий екземпляр. Багато людей приречені на викидання таких одиноких шкарпеток. Однак варто звернути увагу, що вони можуть знайти застосування у домашніх умовах, і викидати їх не завжди є раціональним рішенням.

Перед тим як викидати одинокі шкарпетки, варто подумати про те, як їх можна використовувати в домашніх умовах для різних корисних цілей, пише "Апостроф".

Читайте також: Як розтягнути занадто тісне взуття: треба тільки пакети і вода

Ось кілька корисних порад, які допоможуть вам використовувати одинокі шкарпетки:

Насадка на швабру: Якщо вам знадобиться насадка для швабри, і ви не хочете витрачати гроші на нову, звісно, можете використати стару шкарпетку. Просто розтягніть її і надіть на швабру з обох боків. Вона добре збереже пил та бруд. Засіб для зберігання: Одноколірні шкарпетки можуть послужити як чудовий імпровізований засіб для зберігання різних речей. Наприклад, в них можна зберігати сувеніри, коли перевозите їх з однієї країни в іншу. Також вони підійдуть для зберігання взуття, запобігаючи його бруду та дряпанню інших предметів гардероба. Ароматичні трави: Щоб надати своїй кімнаті приємний аромат, в шкарпетку можна покласти сухі ароматні трави. Крім того, вони можуть служити для зберігання в шафах з одягом або постільною білизною, допомагаючи позбутися неприємних запахів. Суха грілка: Якщо у вас немає звичайної грілки, в яку можна налити воду, можна створити собі суху грілку. Для цього вам знадобиться звичайний носок і рис. Просто насипте рис у носок і зав'яжіть його. Така імпровізована грілка стане корисною в холодну пору року. Прибирання пилу: Шкарпетки також можуть бути використані для прибирання пилу, особливо важкодоступного місця. Ви можете надіти шкарпетку на руку та використовувати її для протирання жалюзі, листя на кімнатних рослинах або вентилятора. Чохол для парасольки: Одиничний носок може бути використаний як імпровізований чохол для вашої парасольки. Він захистить парасольку від промокання, що надзвичайно корисно в дощову погоду.

Раніше ми писали про те, як продовжити термін служби шкарпеток, панчох та колготок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!