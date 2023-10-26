Не викидайте перестиглі банани: використовуйте для оздоровчих процедур

Якщо ви купили забагато бананів та не встигли їх з'їсти й вони перезріли, не варто одразу викидати їх на смітник. Перезрілі банани – це чудовий продукт, який можна використовувати в багатьох рецептах.

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Для прикладу, можна спекти бананові млинці, або кекси. Можете додати перезрілі банани до морозива, або й взагалі використати їх як добриво у своєму саду. Варто просто підкопати порізані разом зі шкіркою банани під рослини. Такі банани чудово підійдуть для виготовлення живильних масок для обличчя та як стимулятор росту волосся.

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Бананова маска для обличчя

Для цього потрібно дістати м'якоть банана та розтовкти її виделкою. Потім утворену "кашицю" нанесіть на шкіру обличчя й потримайте 15-20 хвилин, після чого змийте теплою водою.

До розтертого банана можна додати меду та кілька крапель соку з лимона й нанести цю "маску" на шкіру стоп. Такий засіб чудово живить шкіру на п'ятках й допомагає заживити тріщинки.

Бананова маска для волосся

Цей засіб дозволить зволожити ваше волосся та відновити його. Така маска також допоможе шкірі голови.

Розімніть стиглий банан та додайте столову ложку кокосової олії, перемішайте. Нанесіть на сухе волосся, а зверху одягніть шапочку для душу. Походіть так пів години. Змивати бананову маску треба теплою водою, масажуючи шкіру голови.

Нагадаємо, ми вже писали, як виготовити популярні маски для волосся з підручних засобів.

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