Невеликі дощі та до +22: прогноз погоди в Україні на 7 травня

У вівторок, 7 травня, в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами та проясненнями. У південних регіонах, за винятком Криму та Запорізької області, можливі інтенсивні зливи.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, вдень на заході та півночі країни дощі припиняться, щоправда, ненадовго — опади можуть повернутися вже незабаром.

Температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів, у південних областях — до +22, а на південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +25.

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У столиці вночі та вранці прогнозується дощ, проте вдень опади вщухнуть. Температура повітря в Києві сягне +16…+17 градусів.

Також синоптики попереджають про ймовірність заморозків на ґрунті вночі 8 травня, зокрема у західних, північних і центральних регіонах.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується суттєве зниження температури. У найближчі дні можливі заморозки, дощі, а подекуди — навіть мокрий сніг.

Раніше ми розповідали, які області омине негода та де втримається суха погода.

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