Деяких українців можуть позбавити пенсійних виплат: кого це стосується

Колаборантів та державних зрадників позбавлять пенсій Частина українців може залишитися без пенсійних виплат. Пенсії не призначатимуть колаборантам та тим, хто зрадив Україну, перейшовши на бік ворога.

Як повідомляє "Хвиля", міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила, що влітку колаборанти та державні зрадники залишаться без пенсій. Це станеться одразу, як народні депутати схвалять відповідні законопроєкти.

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За її словами, Мінсоцполітики ініціювало законопроєкт щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України. Відповідно до документа, особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не призначається.

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"Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, які мають право на призначення пенсії за цим Законом, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", – зазначається у проєкті закону.

З законопроєктом можна ознайомитися тут

Жолнович наголосила, що скасування пенсій зрадникам та колаборантам базуватиметься виключно на судових рішеннях.

"Виплату пенсій припинятимуть одразу після набрання чинності обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання виплати буде відновлено", – сказала вона.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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