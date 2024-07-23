Декого з пенсіонерів можуть мобілізувати: кого стосується

Підтримка українських збройних сил є вкрай важливою, тому в країні зараз активно проводиться мобілізаційний процес. Згідно з інформацією від Міністерства оборони, пенсіонери силових структур також повинні вставати на облік.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону пояснив, що до мобілізації можуть бути залучені окремі категорії пенсіонерів. Про це пише 24 канал.

"Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони", – повідомив він.

Лазуткін підкреслює, що згідно з останніми законодавчими змінами, пенсіонери, які служили у військових та інших силових відомствах, зобов'язані стояти на військовому обліку. Це стосується тих, хто виходить на пенсію після роботи в Міністерстві оборони, Національній поліції тощо.

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