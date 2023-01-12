Деяким пенсіонерам в Україні можуть скоротити виплати: хто потрапляє в список

В Україні згідно із законодавством у пенсіонерів можуть відрахувати із пенсій деякі суми коштів. Це відбувається у випадках, коли потрібно сплатити відшкодування збитків.

Зокрема, йдеться про збитки, завдані пенсіонером, утримування сім’ї, тобто аліменти, чи повернення отриманих зайвих сум заробітної плати. Про це пише businessua.com.

Зазначається, що вирахувати з пенсії кошти можуть лише на підставі судових рішень, ухвал, постанов та вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших документів.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється із суми, що належиться пенсіонеру до виплати. За законом, може бути відраховано не більше 50% пенсії:

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на утримання членів сім’ї (аліменти);

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;

на відшкодування пенсіонером збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

Водночас з інших видів стягнень у пенсіонера можуть відрахувати не більше, ніж 20% пенсійних виплат.

Нагадаємо, що у 2023 році очікується низка змін, які стосуватимуться пенсіонерів. Головною подією стане індексація пенсійних виплат. Проте у більшої частини пенсіонерів пенсія зросте лише на 5%. Особливу увагу буде приділено індексації пенсій держслужбовцям та науковцям.

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