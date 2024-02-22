Деяким пенсіонерам вдвічі піднімуть виплати в березні: кого це стосується

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Деяким пенсіонерам у 2024 році пощастить отримати подвійне підвищення пенсійних виплат – у березні та квітні. Слідкуйте за новинами, щоб бути в курсі актуальних змін у пенсійному законодавстві!

Ті, чиї пенсії менші за мінімальні, отримують спеціальну надбавку. Після індексації ця надбавка буде анульована, але компенсована завдяки підвищенню під час індексації. Про це пише 24 канал.

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Кому очікувати два підвищення?

Пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж: 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Їхні виплати становлять не менше 40% від мінімальної заробітної плати в Україні.

Чому подвійне?

Спочатку, у січні 2024 року, мінімальна зарплата зросла до 7 100 грн, що й мало спричинити підвищення пенсій. Проте, влада перенесла це підвищення на березень.

Тож у березні мінімальна пенсія для вищезгаданих категорій пенсіонерів зросте до 2 840 грн.

А вже у квітні мінімальна зарплата знову підніметься до 8 000 грн, що автоматично призведе до збільшення пенсійних виплат до 3 200 грн.

Кому не очікувати підвищення?

Індексація пенсій у березні 2024 року за коефіцієнтом 13% не стосуватиметься: Отримувачів максимальних пенсій. Пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років. Пенсіонерів, чиї виплати менші за мінімальні.



Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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