Ненадійні авто: експерт назвав ТОП-5 моделей, що найчастіше виходять з ладу

Власник сервісного центру German Car Depot, Алан Гелфанд, в коментарі для GoBankingRates поділився списком автомобілів, які часто ламаються та можуть бути дорогими у ремонті. За його словами, такі машини потребують регулярних візитів до СТО і мають високі витрати на обслуговування, навіть якщо вони нові.

Експерт зазначає, що деякі моделі стають проблемними відразу після придбання, і їх власники стикаються з непередбачуваними фінансовими витратами. Водночас навіть автомобілі з преміум-сегменту не застраховані від серйозних поломок, пише UAportal з посиланням на uamotors.

Chrysler 200 очолює антирейтинг. Алан Гелфанд підкреслює, що власникам цього автомобіля часто доводиться стикаються з високими витратами на обслуговування, проблемами з керуванням та надійністю автоматичної коробки передач, яка має схильність до поломок навіть при помірних пробігах.

Проблеми не оминають і власників Nissan Altima, особливо моделей 2013–2020 років випуску. Головною вразливою частиною є варіаторна трансмісія, яка часто починає працювати з перебоями і може вийти з ладу раніше, ніж очікувалося. Ремонт чи заміна варіатора зазвичай обходяться в значну суму, тому власникам доводиться витрачати великі гроші вже після кількох років користування автомобілем.

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Jeep Renegade – ще один автомобіль, який, на думку експерта, не виправдовує очікувань. Автомобіль відомий частими зламами електроніки та ненадійною трансмісією. Ці проблеми можуть виникати без попередження, і для їх усунення часто потрібен кваліфікований ремонт, що завдає значних фінансових витрат власникам.

Проблеми не оминають і преміум-сегмент, і один з таких прикладів – Range Rover Evoque. У цього авто часто трапляються витоки мастила та поломки ключових систем ще до того, як воно долає позначку в 80 тисяч миль (приблизно 130 тисяч км).

Власники Chevrolet Spark, своєю чергою, часто нарікають на низьку якість складання і на шумний, малопотужний двигун, який також потребує ремонту. За словами Гелфанда, усі ці автомобілі мають спільну рису – перед покупкою на вторинному ринку варто двічі подумати.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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