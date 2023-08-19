Немає кондиціонера: як знизити температуру в кімнаті

Літні спекотні дні завжди вимагають від нас пошуків шляхів охолодження, особливо коли немає можливості використовувати кондиціонер. UAportal розповість про декілька перевірених лайфхаків, які допоможуть створити приємну прохолоду в кімнаті.

По-перше, вентиляція є важливою. Відкриття вікон та дверей допоможе забезпечити потік свіжого повітря. Якщо є можливість, рекомендується відкривати вікна на протилежних сторонах, створюючи протяг, що покращує циркуляцію повітря та знижує температуру в приміщенні.

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По-друге, вентилятори також можуть бути великим помічником. Поставте їх таким чином, щоб направити повітря в кімнату, щоб відбулася циркуляція повітря. Перед вікнами або дверима розташовуйте вентилятори для припливу прохолодного повітря з більш холодних зон.

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Третій метод – використання льоду. Лід, розміщений перед вентилятором або на тарілці перед відкритим вікном, з поступовим таненням охолоджує вхідне повітря, створюючи приємну атмосферу в кімнаті.

Четвертий спосіб – використання штор або жалюзі. Закриття вікон шторами або жалюзі в періоди максимального сонячного світла допомагає знизити нагрівання кімнати.

Вночі рекомендуємо охолоджувати кімнату за допомогою вологи. Зокрема, зволожувач може створити відчуття прохолоди. Також дійсно допомагає укриття вологим простирадлом, змоченим у холодній воді.

Крім цього, ви можете створити свій власний кондиціонер, розмістивши велику миску з холодною водою перед вентилятором. Ефект випаровування створить приємне охолодження повітря в кімнаті.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про декілька перевірених лайфхаків, які допоможуть охолодити кімнату в спеку без використання кондиціонера.

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