Неймовірне явище: 3 червня можна спостерігати унікальний парад планет в Україні

У червні 2025 року українці зможуть стати свідками унікального астрономічного явища — параду планет. Одразу шість планет Сонячної системи одночасно з’являться в небі, розташувавшись з одного боку від Сонця.

Про це пише Факти. Найкращий час для спостереження — ранок 3 червня, приблизно за 45–60 хвилин до світанку. У цей період Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун утворять на небосхилі елегантну дугу. Найкраще шукати це видовище на східному або південно-східному горизонті.

Для повного ефекту спостереження можуть знадобитися бінокль чи телескоп, адже деякі з планет перебуватимуть досить далеко й не будуть чітко видимі неозброєним оком.

Читайте також: Чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати: відповідь Національного арктичного наукового центру

Хоч найкращі умови для спостереження складуться у Північній півкулі, милуватися парадом планет можна буде з різних регіонів планети.

Парад планет — це явище, коли кілька планет вирівнюються в одному секторі небесної сфери, створюючи враження, ніби вони "вишикувалися в ряд" на тлі зоряного неба. Це захопливе видовище, яке варто побачити бодай раз у житті.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!