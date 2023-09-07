Ніжніше за жульєн: рецепт грибного крем-брюле
Ця страва за рецептом від Shuba трохи нагадує жульєн, але більш вершкова та ніжна.
Інгредієнти:
Цибуля шалот – 3 шт.
Часник, зубчики – 1 шт.
Гриби лисички – 300 г
Лимон, сік – 3 ст. л.
Сушений чебрець – 1 ч. л.
Херес – 2 ст. л.
Молоко 2,8% – 400 мл
Вершки 30% – 150 мл
Яйця курячі – 4 шт.
Пармезан тертий – 50 г
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Масло вершкове 73% – 2 ст. л.
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Спосіб приготування:
1. Цибулю-шалот і часник дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до прозорості. Додайте нарізані гриби, збризніть лимонним соком і обсмажте кілька хвилин. Додайте чебрець, посоліть та додайте перець. Смажте ще 10 хвилин. Влийте херес і дочекайтесь випаровування. Охолодіть.
2. Змішайте молоко і вершки, посоліть, поперчіть і додайте яйця, після чого перемішайте. З’єднайте з грибами, перемішайте та викладіть у змазані вершковим маслом форми, присипавши тертим сиром.
3. Відправте у духовку на 30 хвилин при 180 °C духовці.
Радимо вам звернути увагу на рецепт запечених кабачків.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!