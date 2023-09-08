Ніякого нальоту та розводів: Чим натерти кахель у ванній, щоб він блищав

Ванна кімната завжди має високу вологість, і після кожного використання гарячої води пара у вигляді конденсату осідає на плитці і поступово висихає. Цей процес призводить до утворення вапнякового нальоту на плитці, що призводить до втрати блиску та привабливого вигляду.

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Для того, щоб позбутися від цього неприємного нальоту, часто доводиться витрачати час і зусилля на ретельне очищення стін і підлоги ванни. Зазвичай це вимагає використання побутової хімії та мийних засобів. Однак, навіть у випадках серйозного забруднення ванни, ви можете легко впоратися з цим завданням, використовуючи доступні і недорогі компоненти та простий рецепт.

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Як очистити плитку, щоб вона блищала

Для ефективного очищення плитки від слідів та білого нальоту вам знадобляться всього лише оцет та засіб для миття посуду.

Отже, ось як приготувати цей дешевий і ефективний засіб:

Перед початком приготування суміші нагрійте невелику кількість оцту. Потім додайте мийний засіб в пропорції 2 частини оцту до 1 частини мийного засобу для посуду. Отриману суміш перелийте в пляшку з пульверизатором для зручного нанесення.

Зараз, коли ви маєте готовий засіб, ось як використовувати його для очищення плитки:

Рівномірно нанесіть саморобний засіб на плитку і залиште його на 10 хвилин. Потім ретельно протріть плитку губкою, звертаючи особливу увагу на забруднені ділянки. Змийте залишки засобу водою та протріть плитку насухо, використовуючи чисту ганчірку або рушник.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко та безпечно для здоров'я відмити ванну від жовтизни, нальоту та іржі.

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