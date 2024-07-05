У жодному разі не залишайте повербанк заряджатися на ніч: наслідки можуть бути жахливими

Повербанки стали незамінними помічниками у сучасному світі, адже вони дозволяють заряджати гаджети в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, важливо пам'ятати, що ці девайси, як і будь-яка електроніка, потребують правильного використання.

Одна з найпоширеніших помилок користувачів повербанків - це залишення їх заряджатися на ніч. Це може мати серйозні наслідки, як для самого повербанку, так і для ваших гаджетів, пише видання OBOZ.

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Чому не можна залишати повербанк заряджатися на ніч

Перегрів: Повербанки, як і будь-які літій-іонні акумулятори, можуть перегріватися при тривалому заряджанні. Це може призвести до пошкодження акумулятора, зниження його місткості та навіть призвести до вибуху.

Зниження терміну служби: Перегрів та інші фактори, пов'язані з тривалим заряджанням, призводять до зношення акумулятора та скорочення його терміну служби.

Пожежа: У рідкісних випадках, перегрів або несправність повербанку можуть призвести до пожежі.

Як правильно заряджати повербанк:

При першому використанні Power Bank його необхідно повністю зарядити. Хоча індикатор може показувати повний заряд, насправді батарея може мати низький рівень енергії.

Спеціальні додатки та тестери струму допоможуть визначити рівень заряду та стежити за процесом зарядки. Для максимальної тривалості служби варто дочекатися завершення "крапельного" заряду, коли тестер покаже 0.00.

Для підтримки максимальної місткості Power Bank рекомендується проводити кілька циклів повної зарядки та розрядки. Якщо пристрій почне швидко розряджатися, повторіть цю процедуру ще 2-3 рази. Це допоможе батареї "розігнатися" і працювати в нормальному режимі.

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Фахівці радять не заряджати Power Bank наполовину, а відключати його від мережі лише тоді, коли індикатор покаже 100%. Це займає близько 4-5 годин. Також не варто розряджати Power Bank повністю до нуля, оскільки це значно скорочує термін служби акумулятора. Найкраще залишати 10-15% заряду. Проте, раз на кілька місяців рекомендується повністю розрядити батарею для її калібрування.

Якщо ви не плануєте користуватися Power Bank тривалий час, не залишайте його повністю зарядженим або розрядженим. Для зберігання оптимально залишити пристрій з зарядом близько 50%.

Заряджайте Power Bank виключно оригінальними адаптерами або тими, які відповідають характеристикам вашого пристрою. Якщо виробник рекомендує заряджати пристрій силою струму 2А, використовуйте саме таку силу струму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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