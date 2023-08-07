Ніколи так не робіть: Топ 3 лайфхаків із інтернету, що можуть зламати вашу пральну машину (відео)

Під час прання одягу та білизни пральні машинки стали незамінними помічниками у багатьох сучасних домогосподарствах. Однак, хоча ці пристрої здатні допомагати забезпечити бездоганну чистоту, вони також вимагають обережного використання.

Деякі практики, такі як заливання оцту, знімання та чищення внутрішніх ребер барабана та кидання вологих серветок в барабан під час прання, можуть бути небезпечними та призводити до несправностей пральних машинок, про це розповів майстер з ремонту машинок у TikTok.

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Чому не можна заливати оцет в пральну машинку?

Оцет може бути корисним при чищенні деяких домашніх пристроїв, але заливати його в пральну машинку не рекомендується.

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Оцтова кислота може взаємодіяти з матеріалами, з яких виготовлено внутрішні деталі пральної машинки, такі як гумові ущільнювачі та металеві компоненти. Це може спричинити їх пошкодження або прискорити процес старіння.

Чому не рекомендується знімати та чистити внутрішні ребра барабана?

Багато пральних машинок мають барабан зі спеціальними ребрами, які допомагають забезпечити кращий результат прання. Знімання та чищення цих ребер може бути небезпечною практикою, адже при некоректному зніманні ребер барабана може бути пошкоджено його поверхню або сам барабан, що призведе до несправностей та потреби в ремонті або заміні.

Використання будь-яких неавторизованих методів знімання або ремонту пральної машинки може призвести до втрати гарантії виробника.

Чому не слід кидати вологі серветки в барабан під час прання?

Кидати вологі серветки, паперові рушники або інші подібні матеріали в барабан під час прання також не рекомендується, адже ці матеріали можуть розірватися під час прання і потрапити у систему фільтрації пральної машинки, що може призвести до засмічення та зниження ефективності прання.

Вологі серветки можуть взаємодіяти з насосом пральної машинки, блокуючи його роботу або навіть пошкоджуючи його, що призведе до проблем з водовідведенням.

Замість трьох безглуздих та небезпечних лайфхаків майстер порадив використовувати замість порошку рідкі засоби для прання одягу та заливати їх прямо на речі в барабані, а не у відсік вгорі машинки.

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