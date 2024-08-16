Нічна атака дронів в Криму: уражено поромну переправу в Керчі та катер у Чорноморському (відео)
У ніч на 16 серпня 2024 в різних куточках окупованого Криму відбивали наліт безпілотників. Окупанти повідомляли про атаки з повітря та з моря.
Місцеві користувачі соцмереж писали вночі, що чули вибухи в Керчі, Севастополі, Чорноморському та поблизу гори Мітрідат.
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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв відрапортував у соцмережах, що атаку українських дронів на місто відбито. За його словами, над морем було збито три безпілотники.
У соцмережах повідомлялося, що російська ППО відбивала атаку на Кримський міст і поромну переправу в Керчі.
російський моніторинговий канал "Приграниччя" стверджує, що над Кримським мостом було збито вісім ракет. Ще один канал "Радар Крим" близько четвертої ранку повідомив про ракетний удар по Керчі.
Офіційно окупанти повідомляли про повітряну тривогу в Керчі та перекриття Кримського мосту.
Український канал "Кримський вітер" опублікував відео зі стріляниною ППО в районі Керчі, а також повідомив, що поблизу поромної переправи "валить дим". Також канал повідомив, що "нічні пожежі відзначалися на околицях Керчі, де нещодавно було помічено встановлення ППО".
Міністерство оборони росії стверджує, що вночі над морем і в море біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажні катери.
Морські дрони, за непідтвердженими даними, могли атакувати район населеного пункту Чорноморське на північно-західному узбережжі Криму — звідти надходили повідомлення про вибухи.
Зокрема речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що під час нічної атаки на Крим були уражені поромна переправа у порту Керчі та катер у Чорноморському.
У соцмережах росіяни жаліються, що на Кримському мосту утворилися величезні затори: "У пробках на Кримський міст понад дві тисячі машин".
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2024 року путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили українські бійці в небі над Курською областю рф.
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