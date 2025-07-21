Нічна атака дронів у Росії: у Москві й Ростові заявили про вибухи та пошкодження залізничної станції (відео)

Москву в ніч проти 21 липня атакували дрони. Мер Сергій Собянін заявив про нібито збиття всіх БпЛА, тим часом у мережі публікують кадри пожеж.

З 00:21 до 06:31 у Москві силами протиповітряної оборони було нібито збито 13 дронів. На місця падіння уламків виїхали екстрені служби. За словами Собяніна, "серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а про несерйозні він не повідомив.

У мережі публікують кадри, на яких видно згорілу техніку, а також пошкоджений фасад багатоповерхового будинку в Москві. У Міноборони заявили про нібито "перехоплення" 23 дронів над регіоном.

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Ростовська область також зазнала атаки дронів, постраждали будівлі залізничного вокзалу, заявив губернатор області Юрій Слюсар.

За його словами, через "падіння уламків дрона" загорівся дах будівель залізничного вокзалу в селищі Каменоломні Жовтневого сільського району. З диспетчерського пункту було евакуйовано трьох людей.

Пізніше він уточнив, що було нібито пошкоджено будівлю старого диспетчерського пункту. У мережі публікують кадри, ймовірно, з місця, де видно зруйновану будівлю і момент загоряння. У Міноборони заявили про "перехоплення" нібито 12 БпЛА.

Ця залізнична станція обслуговує великі вантажопотоки: навантаження, розвантаження, приймання/видавання цільних і вагонних відправок, збирання потягів здійснюється на під'їзних шляхах і відкритих майданчиках.

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