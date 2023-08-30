Вночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні: працювала ППО, є загиблі через падіння уламків (подробиці)

Уночі 30 серпня повітряна тривога по всій території України тривала 3 години. російські бойовики здійснили масовану атаку за допомогою ракет та дронів-камікадзе.

У Повітряних силах заявили, що росіяни випустили крилаті ракети із Ту-95мс. Повітряні цілі були зафіксовані на Сумщині, Чернігівщині, у напрямку Києва, у напрямку Черкащини та Кіровоградщини, ближче до 5 ранку ракети змінили курс на Київщину та Житомирщину.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог запустив по Україні 28 крилатих ракет та 16 ударних БпЛА.

"Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса. 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ)", – зазначив він.

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Про вибухи повідомляли мешканці Київської області, Києва та Одеської області. Одеську область ворог атакував ракетами морського базування.

У Києві та Київській області сили ППО відбивали масовану й комбіновану атаку – ворог застосував безпілотники та ракети. Спочатку росіяни запустили ударні "Shahed" – вони цілили по Києву з різних напрямків. Потім з Ту-95мс ворог випустив крилаті ракети – ППО ліквідувала понад 20 цілей.

Як повідомив начальник КМВА (Київська міська військова адміністрація) Сергій Попко, "такого потужного нападу Київ не відчував від весни".

За його словами, у столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах.

"У Шевченківському районі на території підприємства шматки російських ракет вбили двох людей... Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали території нежитлової забудови", – додав Попко.

За даними КМВА, унаслідок паління уламків ракет в Києві загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

"Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років", – уточнив Попко.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник повідомив, що у Києві уламки ракети впали на дах торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській. "Зруйновано дах, рештки ракети у внутрішньому приміщенні, працює слідчо-оперативна група", – повідомив він.

Керівник Київської обласної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що в одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки.

"Падіння уламків російської ракети виявили й на території місцевого кладовища, де сталось займання, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС. В іншому населеному пункті через атаку шахідів відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв", – додав він.

За словами Нєбитова, унаслідок падіння уламків ракет та шахедів в Київській області пошкоджено до 10 приватних будинків.

"Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь", – написав він у Телеграм-каналі.

Нагадаємо, 28 серпня росія атакувала Полтавщину та Кривий Ріг. Було пошкоджено промислову та житлову інфраструктуру, загинуло двоє людей.

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