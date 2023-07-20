Вночі у Криму лунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку безпілотників (відео)

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника по північно-західній частині півострова цієї ночі, 20 липня.

У своєму Телеграм-каналі представник окупаційного режиму заявив, що унаслідок удару "ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму пошкоджено чотири адміністративні будівлі".

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"На місці працюють профільні служби. На жаль, не обійшлося без жертв – загинула дівчинка-підліток", – написав він.

Відео дня

Що це за населений пункт, у якому один безпілотник вразив одразу чотири адміністративні будівлі, Аксьонов не сказав. Інших подробиць теж поки немає.

Тим часом мешканці Криму публікують відео "нічної атаки НЛО".

Також місцеві пабліки повідомляють із посиланням на очевидців, що від удару безпілотника постраждало село Роздольне, що знаходиться у Совєтському районі.

російські пабліки повідомляють, що у Роздольному загибла 14-річна місцева мешканка Ірина Л.

За попередніми даними, дівчинка разом із подружкою йшла зустрічати світанок, і коли проходила центральну площу селища, там упав безпілотник. Внаслідок вибуху Іра отримала множинні осколкові поранення черевної порожнини та голови.

Нагадаємо, 19 липня в окупованому Криму лунали вибухи – детонував склад з боєприпасом ворога на Старокримському полігоні.

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