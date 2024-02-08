Нова індексація пенсій торкнеться не всіх: хто не отримає більше грошей

У березні 2024 року в Україні очікується індексація пенсій на 13%. Проте, не всі пенсіонери відчують це зростання.

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Розмір індексації буде остаточно визначено наприкінці лютого. За попередніми даними, він становитиме 13%. Це означає, що розрахункові пенсії без надбавок і доплат з 1 березня 2024 року зростуть на 13%.

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Для того, щоб пенсія зросла на 1 000 гривень, її розмір до індексації має бути близько 8 000 гривень. Оскільки далеко не всі пенсіонери отримують таку пенсію, значне зростання виплат очікує лише певну категорію громадян.

Хто не відчує індексації?

Пенсіонери, які вийшли на пенсію менш як 3 років тому. Їх пенсії будуть перераховані з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

Пенсіонери, які отримують високі пенсії. Їх виплати вже враховують інфляцію та інші фактори.

Пенсіонери, які отримують розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну. Їх виплати будуть проіндексовані, але індексація просто замінить доплату до мінімальної пенсії.

Фактично розмір таких пенсій після індексації не зміниться. Таким чином, індексація пенсій 2024 року не буде однаковою для всіх. Деякі пенсіонери відчують значне зростання виплат, інші – лише незначне, а деякі – взагалі не помітять змін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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