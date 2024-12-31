Новорічна ніч вразить полярним сяйвом: коли та де дивитись

Вчені прогнозують полярне сяйво на Землі в новорічну ніч через серію потужних сонячних спалахів, що сталися 29 і 30 грудня. Ці явища супроводжувалися викидами корональної маси (CME), які можуть вплинути на магнітне поле планети.

29 грудня на Сонці зафіксували спалах класу X1.1 з області сонячної плями AR 3936, а наступного дня стався ще потужніший спалах X1.5. Спалахи класу X є найсильнішими і здатні суттєво впливати на земну атмосферу. Про це повідомляє Science Alert.

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Крім цього, 30 грудня зафіксували 18 менших спалахів класу М. Такі явища спричинили короткочасне радіозатемнення на денному боці Землі всього через 8 хвилин після їх появи.

Викиди корональної маси, що супроводжували спалахи, за словами вчених, можуть викликати геомагнітні бурі, які сприятимуть утворенню полярних сяйв на високих широтах.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попередило про можливу потужну геомагнітну бурю. Водночас, жоден із викидів не спрямований прямо на Землю, що ускладнює точність прогнозів.

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