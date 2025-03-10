Нові правила в’їзду в ЄС: скільки коштуватиме перетин кордону для українців у 2025 році

З 2025 року для всіх осіб, які не є громадянами ЄС і не володіють довгостроковою візою, запровадять оновлену систему контролю перетину кордону – EES (Entry/Exit System). Для українців, які планують короткострокові поїздки до країн Шенгену, буде введено новий дозвіл на в’їзд, що, ймовірно, буде платним.

Як зміняться умови перетину кордону з ЄС для громадян України в 2025 році, пояснили на офіційному порталі ETIAS-INFO. Громадяни України з біометричними паспортами зможуть і далі подорожувати без віз до країн Шенгенської зони, перебуваючи там до 90 днів протягом кожних 180 днів.

Основною новацією стане обов'язкове сканування паспортів на кордоні через спеціальні термінали з подальшим збереженням даних у системі.

Після введення системи EES не буде додаткових платежів або потреби заповнювати нові документи при в'їзді. Українці, які мають дозволи на проживання, роботу або навчання в країнах ЄС, зможуть продовжувати перебувати в Шенгені понад зазначений термін, як і раніше.

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За що українці платитимуть у 2025 році

Одне з нововведень – система ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей), яка вступить в дію через кілька місяців після запуску EES. Вона стосуватиметься всіх громадян країн, які мають право безвізового в'їзду в ЄС, зокрема українців, які подорожують транзитом або з туристичною, діловою чи медичною метою.

Згідно з новими правилами, перед поїздкою в Шенгенську зону необхідно буде отримати попередній електронний дозвіл ETIAS. Це дозволи потрібно буде оновлювати кожні три роки, а його вартість становитиме 7 євро. Діти до 18 років та особи старше 70 років отримуватимуть дозвіл безкоштовно.

Як отримати дозвіл ETIAS

Для того, щоб отримати дозвіл на в’їзд до ЄС у 2025 році, українцям необхідно виконати кілька обов’язкових кроків, окрім оплати збору:

Отримати біометричний паспорт – це є обов’язковою вимогою. Заповнити онлайн-заявку – перед поїздкою слід подати електронну заявку через сайт системи ETIAS. Процес займе близько 10 хвилин. Заявку потрібно подавати не пізніше ніж за 96 годин до планованого перетину кордону. Підготувати необхідні дані – у заявці потрібно вказати особисті дані, паспортні реквізити, інформацію про попередні подорожі та відповісти на запитання щодо безпеки. Пройти перевірку – система автоматично перевірятиме надану інформацію через міжнародні бази даних безпеки.

Зазвичай розгляд заявок займає кілька хвилин, але в деяких випадках перевірка може тривати до 30 днів. Після схвалення заявник отримає дозвіл на електронну пошту, і він буде дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

Реєстрація в системі обов’язкова для всіх, хто подорожує літаком, кораблем або наземним транспортом. Варто пам’ятати, що дозвіл ETIAS не гарантує автоматичний в’їзд в ЄС – остаточне рішення ухвалюють прикордонні служби відповідної країни.

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