Нові тарифи від 'Київстар': що пропонуватимуть клієнтам

Мобільний оператор "Київстар" готується представити нову тарифну лінійку. Запуск запланований на 25 червня.

У компанії підтвердили, що нові тарифи матимуть назву "Все разом" і будуть доступні як для абонентів передплаченої форми обслуговування, так і для контрактних клієнтів. Подробиці щодо умов користування поки що не розголошуються. Відомо лише, що повна інформація з’явиться на офіційному сайті в день запуску – 25 червня.

"Ми прагнемо розширити можливості для наших користувачів. Незабаром презентуємо нову тарифну лінійку "Все разом", яка буде доступна для обох типів обслуговування – передплати й контракту", – повідомили у пресслужбі "Київстару".

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Як дізнатися, за що саме "Київстар" списує кошти

Користувачі мобільного оператора "Київстар" мають змогу перевірити, куди саме йдуть їхні гроші та які послуги включені до тарифу. Існує кілька способів отримати цю інформацію:

надіслати запит *100*01*2#;

увійти до особистого кабінету на офіційному сайті та відкрити розділ "Тарифи";

скористатися мобільним застосунком "Мій Київстар";

зателефонувати за номером 466*66.

Ці інструменти допоможуть швидко з’ясувати, які послуги входять у ваш тариф, і чому саме з рахунку списуються кошти.

Раніше ми розповідали про порівняння мобільних тарифів в Україні та Європі.

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